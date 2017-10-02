Спасатели МЧС деблокировали из автомобиля погибшего водителя

/Происшествия/

30 сентября в 21.35 в спасательный отряд МЧС обратился очевидец и сообщил, что на федеральной трассе в пос. Вишневка (Лазаревский район г. Сочи) произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого в одном из них оказался зажат человек.

Спасатели деблокировали погибшего водителя при помощи специального оборудования и передали его сотрудникам полиции. Мужчина оказался 29-летним местным жителем г. Сочи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России