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В Ростове ревнивец взорвал себя и соперника

6 октября 2017 года в дежурную часть Управления Росгвардии по Ростовской области поступила информация о взрыве в заброшенном доме в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района. 

Инженерно-техническая группа таганрогского ОМОНа Росгвардии незамедлительно выехала на место происшествия. Эпицентр взрыва был оцеплен, сотрудники с соблюдением необходимых мер безопасности обследовали разрушенное домовладение. В связи со значительными повреждениями здания, взрывотехники Росгвардии работали до глубокой ночи. 

В результате взрыва погибли два человека. 

По предварительной версии один из них на почве ревности поссорился со своей гражданской супругой, назначив встречу товарищу в заброшенном доме, ревнивец записал на мобильный телефон видеообращение и привел в действие взрывное устройство, погибли оба. 

По данным саперов сработало самодельное взрывное устройство. Сила взрыва полностью уничтожила строение. 

Источник: Росгвардия

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Категория: Новости / Происшествия

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