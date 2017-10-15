Эксперты: все образцы молочной продукции, отобранные в детсадах Ростова, — фальсификат

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Эксперты проверили качество молочной продукции в трёх детских садах Ростова и пришли к неутешительным выводам: все образцы оказались фальсификатом. Как сообщил в ходе антикоррупционного форума изданию donnews глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области Михаил Сапрыкин, проверке подверглись творог, ряженка, молоко и сливочное масло.

Оказалось, что в твороге завышена допустимая масса жира — вместо 9% в лаборатории обнаружили 20%. Содержание дрожжей было превышено в 30 раз, содержание плесени — более чем в 11 раз. Молоко не соответствовало норме по содержанию бактерий.

— С маслом ситуация ещё хуже, — поведал Михаил Сапрыкин. — Например, в масле сливочном с надписью «ГОСТ» и сертификатом качества, которое поставляется во многие сады Ростова, было обнаружено превышение содержания дрожжей и плесени — задумайтесь!— в 54 раза.

Также во всех продуктах эксперты нашли жиры немолочного происхождения. «Что-то среднее между солидолом и пальмовым маслом», — охарактеризовал их Сапрыкин.

При проведении госзакупок поставщики выигрывали конкурсы на поставку продуктов в детсады со снижением цены до 50%. Добросовестные производители утверждают, что, например, сливочное масло никак не может иметь себестоимость ниже 300 рублей. Снижение в 30% говорит о том, что в продукт добавлены растительные жиры. Что ж такое можно добавить в масло, чтобы цена упала на 30%, добросовестные производители ответить затруднились. В то же время поставщики выходят на конкурс с ценой в 149 рублей.

В фактах обнаружения фальсифицированных продуктов для детского питания теперь будет разбираться прокуратура. Номера и названия детских учреждений, где нашли сомнительную молочку, а также названия фирм-производителей и поставщиков пока не разглашаются.