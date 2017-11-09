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В Тбилисском районе следователи выясняют обстоятельства гибели малолетней девочки в результате пожара и получения ожогов ее младшим братом.

В правоохранительные органы Тбилисского района вечером 7 ноября 2017 года поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в станице Тбилисской тела малолетней девочки. По данному факту Кропоткинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что в домовладении, на территории которого произошел пожар, проживает семья в составе четырех человек. По данным следствия, вчера вечером родители вышли из дома, оставив двух малолетних детей одних. Во время их отсутствия в доме произошел пожар. Очевидец, увидев возгорание, разбил окно и извлек мальчика, спасти 3-летнюю девочку не представилось возможным ввиду сильного пламени. Малолетний мальчик в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По предварительным данным возгорание произошло в результате неисправности электропроводки.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Также назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю