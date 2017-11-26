На Кубани слабый гололед и туман...

/Происшествия/

По Краснодарскому краю: без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, слабые гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, в дневные часы местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1°, по восточной половине края местами -3...-8°; днем 4-9° тепла, местами до 11°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.. Температура воздуха ночью +1...+6°, в горах Туапсинского района до -3° мороза; днем 8-13° тепла.

По Краснодару: без осадков. В ночные и утренние часы в низинах и у водоемов туман, слабые гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -2...0°, днем 4-6° тепла.

На последующие двое суток 28.11-29.11.

По Краснодарскому краю: В первой половине периода без осадков, местами туман, слабый гололед. Во второй половине периода местами слабые и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°, 28.11 местами по восточной половине края -2...-7°; днем +3...+8°, местами по южной половине до 12°.

На Черноморском побережье: во второй половине периода местами слабый дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, местами по югу 29.11 до 11°; днем 11-16°.

27.11 в горах Краснодарского края (кроме Сочи) выше 1500 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки на реках края наблюдались преимущественно снижения уровней воды.

Температура воды у берегов Черного моря +11…+15°, Азовского моря +6…+8°.