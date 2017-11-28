Роскосмосу не удалось установить связь со спутниками

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28 ноября 2017 года с космодрома ВОСТОЧНЫЙ осуществлён пуск РН «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата «Метеор-М» № 2-1.

В результате работы РН «Союз-2.1б» головной блок в составе РБ «Фрегат» и КА «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации.