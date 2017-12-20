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Спасатели помогли мужчине, пострадавшему в ДТП

18 декабря спасатели ЮРПСО МЧС России деблокировали из автомобиля пострадавшего в ДТП мужчину. Происшествие произошло на объездной дороге города Сочи в районе с. Раздольное.

В результате столкновения двух автомобилей – Газели и ВАЗ-2110, в «десятке» был зажат мужчина. Деблокировав пострадавшего – 39-летнего жителя города Сочи, спасатели транспортировали его на носилках к машине Скорой помощи. По предварительному диагнозу, у мужчины множественный перелом правой ноги.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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