Спасатели помогли мужчине, пострадавшему в ДТП

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18 декабря спасатели ЮРПСО МЧС России деблокировали из автомобиля пострадавшего в ДТП мужчину. Происшествие произошло на объездной дороге города Сочи в районе с. Раздольное.

В результате столкновения двух автомобилей – Газели и ВАЗ-2110, в «десятке» был зажат мужчина. Деблокировав пострадавшего – 39-летнего жителя города Сочи, спасатели транспортировали его на носилках к машине Скорой помощи. По предварительному диагнозу, у мужчины множественный перелом правой ноги.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России