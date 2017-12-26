Прокуратура заблокировала доступ к интернет-инструкциям об изготовлении электроудочек

/Происшествия/

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Абинского района выявлены сайты, содержащие способы изготовления электроудочек.

В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» электроудочки являются запрещенным орудием лова и способом массового истребления водных животных. Их применение влечет пагубные последствия для обитателей водоемов, в том числе их массовое уничтожение. Применение электроудочек на водных объектах образует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Размещение в свободном доступе инструкций по изготовлению данных орудий лова фактически может быть квалифицировано в качестве пособничества к совершению преступлений.

С целью устранения нарушений закона в суд направлены исковые заявления о запрете доступа к данному Интернет-ресурсу и признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Абинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время решения направлены в адрес Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для внесения адресов интернет-сайтов в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории страны.

Работа в данной сфере продолжается.

Источник: Прокуратура