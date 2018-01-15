В Анапе жизни и здоровью пятерых детей, госпитализированных с признаками отравления, ничего не угрожает

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Причиной госпитализации пятерых детей, проживающих в Цибанобалке, в детскую городскую больницу Анапы стала не утечка газа или неисправность газового оборудования. Об этом заявляют специалисты ОАО «Анапагоргаз».

Многодетная семья из Анапы, действительно, обратилась за медицинской помощью, однако причина недомогания пятерых детей – не угарный газ, как поспешили сообщить федеральные СМИ. Состояние госпитализированных вместе с мамой детей удовлетворительное, комментируют врачи детской городской больницы. Симптомы отравления есть, возможно, пищевого. Однако точный диагноз будет известен по результатам проведенных анализов и взятых проб. Главное, что жизни и здоровью анапчан ничего не угрожает!

Представитель предприятия «Анапагоргаз» рассказал, что специалисты предприятия сразу же выехали на место, проверили все оборудование и сделали замеры. Ни утечки, ни превышения показателей нахождения вредных веществ в воздухе не обнаружено. Все газовое оборудование новое и исправное.