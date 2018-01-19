В Геленджике грузовик протаранил 4 легковушки

/Происшествия/

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием четырёх легковых автомобилей и одного грузовика с полуприцепом.

По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, при движении по улице Кирова допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который отбросило на дерево, затем большегруз продолжил движение и, зацепив по ходу движения автомобили BMW и Toyota, совершил наезд на столб линии электропередач и частное домовладение, возле которого задел припаркованный автомобиль Kia.

Предварительная причина ДТП – отказ тормозов у грузового автомобиля. На перекрёстке с улицей Луначарского водитель большегруза выехал на встречную полосу с целью минимизации ущерба, во избежание столкновения с автомобилями, стоящими на перекрёстке. После возвращения на свою полосу движения водитель предпринял попытку остановки автомобиля о дорожное ограждение, т.к. на тротуаре на тот момент не было пешеходов.

С места аварии в городскую больницу доставлено два человека для проведения обследования на предмет получения травм.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Также на месте аварии работают несколько бригад НЭСК и ЖКХ, которые занимаются восстановлением электроэнергии дорожного ограждения.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю