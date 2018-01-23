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Парень покалечил друга, перебросив его через перила в ночном клубе Уфы

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

РЕН ТВ публикует видео из ночного клуба, расположенного на улице Чернышевского в Уфе.

На кадрах запечатлены два мужчины. Они активно танцуют на втором этаже увеселительного заведения. Неожиданно мужчина перебрасывает через перила своего товарища.

По предварительным данным, человек, упавший на танцпол со второго этажа, получил серьезные повреждения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-01-22/video-paren-pokalechil-druga-perebrosiv-ego-cherez-perila-v-nochnom-klube-ufy

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Категория: Новости / Происшествия

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