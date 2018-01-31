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В Анапе промысловое судно привлечено к административной ответственности за нарушение правил рыболовства

В рамках контрольно-проверочных мероприятий сотрудники Черноморской государственной зональной инспекции выявили, что для добычи биологических ресурсов промысловики выходили в черноморскую акваторию с неисправным средством технического контроля. По существующему законодательству, таким оборудованием должны быть оснащены все рабопромысловые суда, которые круглосуточно ведут деятельность в территориальном море.

Его отсутствие создает предпосылки к осуществлению противоправной деятельности на акватории.

В отношении владельца судна и его капитана составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.37 КоАП РФ. Обоим может грозить крупный штраф.

Источник: Пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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