В Анапе промысловое судно привлечено к административной ответственности за нарушение правил рыболовства

/Происшествия/

В рамках контрольно-проверочных мероприятий сотрудники Черноморской государственной зональной инспекции выявили, что для добычи биологических ресурсов промысловики выходили в черноморскую акваторию с неисправным средством технического контроля. По существующему законодательству, таким оборудованием должны быть оснащены все рабопромысловые суда, которые круглосуточно ведут деятельность в территориальном море.

Его отсутствие создает предпосылки к осуществлению противоправной деятельности на акватории.

В отношении владельца судна и его капитана составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.37 КоАП РФ. Обоим может грозить крупный штраф.

Источник: Пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю