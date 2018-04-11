/Происшествия/

Пилот рассказал о членах экипажа разбившегося вертолета Ми-8 в Хабаровске

Пилот Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Станислав Штинов выразил соболезнования в связи с крушением вертолета Ми-8.

Вертолет авиакомпании "Восток" разбился на окраине Хабаровска. По предварительным данным, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Шесть человек, которые находились на борту, погибли.

"К сожалению, и так немногочисленная наша вертолетная семья понесла еще одну многочисленную утрату. Сегодня мы потеряли шестерых наших коллег-вертолетчиков", - сказал он.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-11/pilot-rasskazal-o-chlenah-ekipazha-razbivshegosya-vertoleta-mi-8-v-habarovske

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 18 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Президентской библиотеке представят уникальное историческое издание «Альбом Пальмквиста»

Иностранные студенты выступят на Дне открытых дверей

Лучшие авиакомпании России по мнению пассажиров

Пилот рассказал о членах экипажа разбившегося вертолета Ми-8 в Хабаровске

Кубанский Волоколамск: Незаконная свалка под Славянском-на-Кубани...