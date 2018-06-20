Спасатели и медики оказали помощь пожилой женщине, упавшей в ручей

/Происшествия/

19 июня в 17.05 в спасотряд МЧС позвонили сотрудники Скорой помощи и сообщили, что в горно-лесной местности неподалеку от Барановского озера (пос. Дагомыс Лазаревского района) в ручье обнаружена женщина. Пострадавшую нашли прогуливающиеся мимо молодые люди.

Прибывшие на место врачи оказали пожилой женщине медицинскую помощь – в результате падения она получила черепно-мозговую травму, а также переохлаждение. Самостоятельно медики перенести пострадавшую до служебного автомобиля не могли и обратились за помощью к спасателям ЮРПСО.

Прибыв на место, сотрудники МЧС на носилках транспортировали пожилую женщину из горно-лесной местности к машине Скорой помощи. Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии.

Спасатели напоминают, что отправляться в лес в одиночку очень опасно, даже если Ваш путь лежит к экскурсионному объекту, расположенному неподалеку от населенного пункта. Чрезвычайные происшествия могут произойти с любым человеком, в том числе, с хорошо подготовленным спортсменом и туристом, именно поэтому категорически запрещено выходить на подобные прогулки одному. Также, обязательно сообщайте друзьям или родственникам, в какое место Вы направляетесь и когда планируете вернуться.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России