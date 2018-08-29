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Ежегодный Ночной забег в Тель-Авиве пройдет 13 ноября

В этом году Ночной забег в Тель-Авиве пройдет во вторник, 13 ноября. Ежегодно мероприятие привлекает все больше новых спортсменов: в забеге принимают участие как местные жители, так и международные атлеты, всего порядка 25 000 участников.

Как и в прошлый раз дистанция составит 10 километров. Маршрут начинается с площади Ицхака Рабина, проходит вдоль улицы Дизенгоф, бульвара Ротшильда и завершается в главном парке города — Яркон. Вдоль всей дистанции будет организована зона поддержки для зрителей.

Источник: Министерство туризма Израиля

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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