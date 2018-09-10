«Черноморец» уступил в Краснодаре «Урожаю»

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В седьмом туре «Олимп - Первенства России по футболу во втором дивизионе», новороссийская команда отправилась в Краснодар на стадион «Кубань».

Здесь проводит свои домашние матчи созданный в этом году новый краснодарский клуб «Урожай», который позиционирует себя преемником «Кубани», расформированной перед началом нынешнего сезона. С начала первенства команда руководимая Евгением Калешиным потеряла очки лишь в одном матче, сыграв вничью с «Краснодаром-3» в гостях. Отчетный матч показал, что «Урожай» неспроста поставил задачу выхода в первый дивизион. Краснодарцы успели пригласить в состав достаточно опытных футболистов, остался в команде капитан Сергей Бендзь, выступавший в первом дивизионе. Матч начался с атак хозяев поля, но гости довольно быстро выровняли игру и даже стали больше владеть мячом. Дивидендов «Черноморцу» это не принесло, а первая же ошибка в обороне привела к пропущенному голу. На 18-ой минуте после прострела справа Андрей Мендель поскользнулся в своей штрафной на мокром газоне. В итоге игрок «Урожая» Владислав Сысуев, оказался в одиночестве прямо перед воротами Максима Швагирева. Станислав Резников попытался помешать сопернику, пробить по воротам, но получился рикошет от его ноги и счет в матче был открыт. К сожалению, нашей команде так и не удалось найти пути к воротам соперника в этом матче. Краснодарцы очень грамотно защищались и опасно контратаковали. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев поля со счетом 1:0. Следующий матч наша команда проведет дома 16 сентября в 17 часов. Соперником «Черноморца» будет астраханский «Волгарь».

Сергей Шахвердов