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Юрий Газинский: «Байер» – не самый сильный соперник, но и далеко не самый слабый»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которой «быки» встретятся с «Байером».
«Наверное, «Байер» – не самый сильный соперник, из тех, что мог нам достаться. Но и уж точно – далеко не самый слабый.
И вообще на этой стадии слабых в принципе быть не может. Тем более что российским командам всегда непросто играть с немецкими, и «Краснодар» в этом убеждался не раз на собственном опыте.
Что ж, будем готовиться к серьезным сражениям, надеюсь, что матчи получатся интересными», – сказал Газинский.
Источник: https://www.sports.ru/football/1069785221.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм