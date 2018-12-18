Юрий Газинский: «Байер» – не самый сильный соперник, но и далеко не самый слабый»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала , по результатам которой «быки» встретятся с «Байером».

«Наверное, – не самый сильный соперник, из тех, что мог нам достаться. Но и уж точно – далеко не самый слабый.

И вообще на этой стадии слабых в принципе быть не может. Тем более что российским командам всегда непросто играть с немецкими, и в этом убеждался не раз на собственном опыте.

Что ж, будем готовиться к серьезным сражениям, надеюсь, что матчи получатся интересными», – сказал Газинский.