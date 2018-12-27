/Спорт и туризм/
Татарстан, Томск, Башкортостан, Мордовия, Пермь и Калуга выдвинули Дюкова на пост президента РФС
Сразу несколько региональных футбольных федераций выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС.
По состоянию на 14:30 по московскому времени 27 декабря, кандидатуру экс-президента «Зенита» выдвинули Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Томская и Калужская области, а также Пермский край.
Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС.
Выдвижение кандидатов в президенты РФС продлится до 12 января, выборы состоятся в конце февраля 2019 года.
На данный момент обязанности президента РФС временно исполняет Сергей Прядкин.
Источник: https://www.sports.ru/football/1070098723.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм