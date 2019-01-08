Семин о Смолове: «Не всегда игрок способен быстро войти в командный ритм. Ему нужно больше работать»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о трансферных планах клуба в зимний период.

– В «Локомотиве» действительно неплохая группа молодых игроков. Смогут воспользоваться шансом - значит, надо продолжать это направление. Результат нужен, в «Локомотиве» по-другому не бывает. Но его можно достичь и тем путем, о котором я сказал. Разумеется, есть определенный риск. Однако есть он и при покупках, разве нет? Возьмем не того, не до конца изученного, не способного адаптироваться – тоже будет ошибка.

– Вообще никого не собираетесь приглашать зимой?

– На сегодняшний момент все достаточно спокойно. Тех, кого отдали в аренду, возвращать до конца сезона не планируем. Вернутся сами – подыщем им другой вариант с арендой. Кто заканчивал прошлый год, тот в наступившем и продолжит. Плюс молодые.

– Прояснилась ситуация с Фернандешем?

– У него, как и у остальных, действует контракт, который надо выполнять.

– Жалеете, что не удалось удержать Ари, который показал в Краснодаре очень приличный футбол и даже выступил за сборную России?

– Бессмысленно жалеть, изменить все равно ничего нельзя. Убедился, что мы не ошибались, когда хотели его оставлять. Профессионально сильный игрок.

– Требует ли адаптация Смолова в «Локомотиве» каких-то дополнительных усилий с вашей стороны?

– Все дополнительное и искусственное только навредит. Не всегда игрок способен быстро войти в командный ритм. Если такое случается, ему нужно больше работать, вот и все, – сказал Семин.

Источник: https://www.sports.ru/football/1070386900.html?ext=subscribe