"Черноморец" готовится ко второй части сезона

После общекомандного собрания, которое началось с поздравления именинников, команда провела тренировку. Этот сбор "Черноморца" продлится до 28-го января и будет носить втягивающий характер. Утром новороссийские футболисты будут заниматься на искусственном поле стадиона "Строитель", а вечером общефизической подготовкой в своем тренажерном зале и на беговых дорожках стадиона "Центральный". Изменений в составе команды не ожидается. Кроме того, в сборе "Черноморца" принимает участие группа молодых футболистов из дубля. В двадцатых числах января запланированы два или три контрольных матча, о точных датах и времени которых будет сообщено дополнительно.

Сергей Шахвердов