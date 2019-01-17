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"Черноморец" готовится ко второй части сезона

"Черноморец" собрался на своей учебно-тренировочной базе в Новороссийске.

После общекомандного собрания, которое началось с поздравления именинников, команда провела тренировку. Этот сбор "Черноморца" продлится до 28-го января и будет носить втягивающий характер. Утром новороссийские футболисты будут заниматься на искусственном поле стадиона "Строитель", а вечером общефизической подготовкой в своем тренажерном зале и на беговых дорожках стадиона "Центральный". Изменений в составе команды не ожидается. Кроме того, в сборе "Черноморца" принимает участие группа молодых футболистов из дубля. В двадцатых числах января запланированы два или три контрольных матча, о точных датах и времени которых будет сообщено дополнительно.
Сергей Шахвердов
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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