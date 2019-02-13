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Школу "Черноморца" экипировали игровой формой

Более четырехсот комплектов игровой формы получила школа "Черноморца" имени В.Г. Бут:

Уже третий сезон в экипировке основной футбольной команды "Черноморца" участвует ЗАО "Абрау-Дюрсо", чей логотип красуется на бело-синих игровых майках. А в этом году десять возрастных групп ДЮСШ "Черноморец" также получили подарок от партнеров клуба ЗАО "Абрау-Дюрсо". По два комплекта игровой формы, выполненных в традиционных цветах "Черноморца" синего и белого цвета поступили в клуб и были переданы в школу. Сегодня форму получали ребята 2004-го года рождения, которыми руководит Евгений Бондарев. В скором времени экипировку получат и остальные группы.

ФК "Черноморец" выражает искреннюю благодарность за поддержку новороссийского футбола председателю "Партии Роста" Борису Юрьевичу Титову и исполнительному директору ЗАО "Абрау-Дюрсо", депутату ЗСК Юлии Викторовне Пархоменко.
Сергей Шахвердов
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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