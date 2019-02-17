Хоккейный турнир на Кубок «Байкал Сервиса»

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Впервые в Оренбурге с 15 по 17 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» прошел Всероссийский турнир по хоккею с шайбой на Кубок компании «Байкал Сервис» среди команд 2009-го года рождения, в котором приняли участие более сотни юных хоккеистов.

На турнир заявлено шесть команд: «Сарматы» из Оренбурга, «Комета» из Самары, «Орлан» из Стерлитамака, «Южный Урал» из Орска, «Металлург» из Магнитогорска и «Торос» из Нефтекамска. Турнир пройдет по круговой системе ИИФК, все команды сыграют между собой, что позволит объективно определить победителя и призеров.

«За последние десять лет на льду нашего «Олимпийца» прошло немало звездных турниров, в которых участвовали команды прославленных хоккейных клубов, в том числе «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс», в прошлом году свой мастер-класс у нас проводил нападающий клуба ПХЛ Вячеслав Каменев, — рассказал директор МБУ ФОК «Олимпиец» Виталий Кононов. – На этот раз мы проводим турнир среди младшей возрастной группы хоккеистов наших местных клубов — будущего нашего хоккея, которым предоставляется шанс повысить уровень своего мастерства, заявить о себе и в спортивной борьбе определить сильнейшего».

«Неслучайно этот турнир решено было провести среди ребят, которые делают только первые шаги в мир большого спорта. Среди юных игроков пока не так часто проводятся подобные соревнования, — говорит директор оренбургского филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» Олег Санков. — Наша компания развивает и поддерживает детский хоккей. Мы выступаем спонсором турнира юных хоккеистов «Лидеры хоккея», который проходит в подмосковной Ивантеевке, а также одноименной команды, которая выступает в регулярном чемпионате РТХЛ «Звездный старт».

Торжественное открытие турнира состоялось 15 февраля 2019 г. в 12.00 ч. по адресу: г. Оренбург, п. Пригородный, ул. Центральная, д.3 Б

Исаев Артем

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