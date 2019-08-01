Почта России проведет крупнейший спортивный турнир для сотрудников

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2-3 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово пройдет Всероссийский этап корпоративной Спартакиады Почты России. В нем примут участие более 1500 сотрудников компании – победителей макрорегиональных этапов турнира.

В общей сложности одиннадцать команд будут соревноваться на силу, ловкость и выносливость в таких видах спорта как мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, гиревой спорт, баскетбол, бег, плавание и заплыв – эстафета вольным стилем.

В личном и командном первенстве предусмотрено награждение спортсменов дипломами и медалями. Лучшая команда макрорегиона в общекомандном первенстве получит переходящий Кубок Почты России от победителей соревнований 2018 года – команды макрорегиона Северный Кавказ.

Спартакиада Почты России является стратегически важной частью корпоративной культуры предприятия, объединяет под флагом здорового образа жизни работников из разных регионов страны и вовлекает в мир спорта сотрудников самых разных возрастов и профессий.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края