Михаил Кожухов: «Кулинарная составляющая одна из самых важных в путешествиях»

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Почти треть всех расходов российских туристов за рубежом приходится на еду. По мнению экспертов, именно национальная кухня может полностью изменить отношение к стране. Об этом рассказал член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН Леонид Гелибтерман.

«Есть исследование одной маркетинговой компании. Там 55,7% опрошенных сказали, что изменили свое мнение о стране, попробовав ее кухню. Можете себе представить, какое значение оказывает на людей еда. Национальная кухня - это корни. Это то, с чем народ столетиями или даже тысячелетиями жил. Национальная кухня - это предмет изучения. Люди докторские диссертации пишут о ее влиянии. История еды - это история человечества», - пояснил эксперт по гастрономическому туризму.

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому 80% россиян считают, что национальная кухня помогает погрузиться в культуру страны не хуже, чем произведения искусства. О местной кухне перед поездкой читают 42% российских туристов.

Однако даже интерес к чему-то новому не влияет на вкусовые предпочтения людей. У них всегда есть идеал, к которому они стремятся. Об этом рассказал президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов.

«Мне кажется, что наши кулинарные предпочтения расположены в каком-то заповедном уголке души. На протяжении жизни мы меняем любимую музыку или авторов, но редко изменяем кулинарным пристрастиям. Нам все равно кажется, что блюдо, которое готовила наша мама или бабушка - самые вкусные. Мы храним верность детским вкусовым воспоминаниям. Но кулинарная составляющая одна из самых важных в путешествиях. Встроить объективный рейтинг самых вкусных стран - очень сложно», - считает Михаил Кожухов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/