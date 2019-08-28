К Владимиру Синяговскому приходят не только с проблемами, но и за советом

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На встречу с депутатом Государственной Думы Владимиром Синягосвским, в рамках региональной недели, Геннадий Прокопенко пришел с инициативой написать книгу «История спорта Новороссийска».

По замыслу Геннадия Прокопенко, в книге должна войти информация об истории развития спорта в городе за все 180 лет и о выдающихся спортсменах.

Владимир Синяговский поддержал инициативу, а также обсудили необходимость создания музея спорта.

«Идея создать «Музей спорта» - правильная. И здесь надо просить поддержку и администрации города, и общественников. Необходимо создать и музей, и книгу в которой будут имена тех кто прославлял спорт в родном городе. Мы должны знать кем гордился город 180 лет назад и кем гордится сейчас!» - отметил Владимир Синяговский.

В дружеской обстановке обсудили поэтапный план реализации идеи Геннадия Прокопенко.