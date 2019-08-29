Стал известен окончательный состав сборной России по баскетболу на чемпионат мира 2019

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В субботу, 31 августа, в Китае стартует Кубок мира по баскетболу. Главный тренер Сергей Базаревич после контрольного матча с Испанией, в котором наши победили с разницей в 19 очков (74:55) , назвал окончательный состав команды.

защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, 189 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток, 21 год, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар, 33 года, 194 см),

форварды Семен Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет, 205 см), Сергей Карасев («Химки», Московская область, 25 лет, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года, 202 см),

центровые Евгений Валиев («Химки», 29 лет, 205 см), Владимир Ивлев(«Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см)

В итоговую заявку на турнир не попали разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин. Они возвращаются в Россию.

Источник: https://www.vesti.ru/