Алтай, Краснодар и Камчатка: россияне выбрали лучшие места для отдыха

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Туристам, путешествующим по России, стоит обязательно посмотреть горы на Алтае, море в Краснодарском Крае и камчатские вулканы. Такой совет дал в интервью радио Sputnik первый заместитель председателя Томского отделения Русского географического общества (РГО), обладатель звания выдающийся путешественник России Евгений Ковалевский.

Ранее онлайн-агрегатор для планирования путешествий OneTwoTrip выпустило исследование о предпочтениях российских туристов. Согласно данным этого портала, самым интересным местом в России назвали Алтай. На втором месте Краснодарский край, а на третьем - Камчатка.

Туристам имеет смысл посетить все три точки, рассказал радио Sputnik Евгений Ковалевский.

«Человек живет, чтобы познавать все новое. В России надо побывать во всех трех краях: потрогать море в Краснодарском крае, взглянуть на вулкан на Камчатке и полюбоваться горами и местами силы на Алтае. Также в Алтайском крае есть знаменитый Чуйский тракт, который идет от Новосибирска в Монголию. Эта знаменитая дорога, которая идет через перевалы серпантином. Вокруг нее красочная алтайская природа», - пояснил Евгений Ковалевский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/