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«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ благодаря дублю Филиппа

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в матче на 23-й минуте забил форвард бело-голубых Максимилиан Филипп. Результативную передачу немецкому нападающему отдал Сергей Паршивлюк. На 39-й минуте Алексей Миранчук счёт сравнял, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма Филипп забил с пенальти, сделав тем самым дубль, и снова вывел гостей вперёд.

До конца встречи счёт так и не изменился. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 2-е место. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» поднялось на 6-е место, набрав 24 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-3913305-dinamo-obygralo-lokomotiv-v-matche-rpl-blagodarja-dublju-filippa.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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