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Прокуратура Новороссийска организовала соревнования по настольному теннису, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

Прокуратура города Новороссийска организовала проведение соревнований по настольному теннису, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие более 20 любителей «маленького мяча». Самому младшему из спортсменов исполнилось 9 лет, старшему – 74.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-g-novorossiyska-organizovala-0

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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