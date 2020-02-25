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Прокуратура Новороссийска организовала соревнования по настольному теннису, посвященные празднованию Дня защитника Отечества
Прокуратура города Новороссийска организовала проведение соревнований по настольному теннису, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие более 20 любителей «маленького мяча». Самому младшему из спортсменов исполнилось 9 лет, старшему – 74.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-g-novorossiyska-organizovala-0
Категория: Новости / Спорт и туризм