Правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. На курортах не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы, закрыты все развлекательные центры, бары, рестораны и торговые центры.

Как напомнили в организации, в соответствии со статьей 14 отраслевого закона эти обстоятельства являются основанием для возврата туристам полной стоимости тура.

«Но объем требований уже значительно превышает все экономически обоснованные резервы. Тем более что деньги, полученные от продажи туров, были направлены туроператорами на оплату проживания в отелях, авиакомпаниям, другим поставщикам услуг. А те, в свою очередь, инвестировали в подготовку отелей к курортному сезону, обновление номерного фонда, закупку продуктов питания. Кроме того, режим самоизоляции, внезапная остановка деятельности отелей, зачастую, сделали невозможным бухгалтерские операции и документооборот по заявлениям туристов. При этом туроператоры не снимают с себя обязательств по предоставлению и оказанию туристам услуг после прекращения введенных ограничительных мер. Но очевидно, что одномоментный возврат всем заказчикам турпродукта денежных средств невозможен», — подчеркнули в РСТ.

В связи с этим РСТ предлагает Минэкономразвития установить 18-месячную отсрочку по возврату денежных средств на приобретенные туры. А чтобы туристы были спокойны, ввести дополнительный инструмент финансовых гарантий по неисполненным турам, которым может стать специальный сертификат или другой подобный документ утвержденного образца.

«Турист, полностью оплативший тур, будет получать от турагента выданный туроператором сертификат. Документ будет являться бланком строгой отчетности в бумажном или электронном видах и, в том числе, позволит собрать достоверную статистику о гражданах, которым не удалось воспользоваться турами в период режима всеобщей изоляции и карантина. По этому документу в срок до 31.12.2021 года туристы будут иметь безусловное право использовать указанную в сертификате сумму для бронирования нового тура или туруслуг у туроператора, выдавшего сертификат. Если они в течение этого срока не воспользуются сертификатом, то смогут получить свои деньги обратно. Аналогичная схема уже применяется во Франции», — рассказали в РСТ.

Как подчеркнули в союзе, это позволит туристам реализовать свои планы на отдых после окончания пандемии, а турбизнесу – обеспечить восстановление и плановую работу по оказанию услуг и возврату средств.

Кроме того, в качестве мер поддержки РСТ предлагает ввести налоговые каникулы до 1 января 2021 года для организаций турбизнеса, гостиничного хозяйства и санаторно-курортных организаций, а также снизить ставку НДС для предприятий гостиничной отрасли c 1 апреля 2020 года до уровня среднего по странам ЕС, то есть 10%. Для туроператоров — приостановить или отменить требования финансового обеспечения договора о реализации турпродукта до 1 января 2021 года и ввести в закон о туристской деятельности понятие форс-мажора, с тем, чтобы случае расторжения туристом договора о реализации турпродукта по причине официально объявленной угрозы безопасности их жизни и здоровья или наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) возмещать туристу стоимость турпродукта за вычетом фактически понесенных и подтвержденных туроператором затрат.

Среди других предлагаемых мер поддержки — временный мораторий на нормотворческие инициативы, связанные с увеличением финансово-административной нагрузки на бизнес, в частности, на введение платной электронной путевки и др., частичные субсидии на зарплаты предприятиям турбизнеса, гостиницам и санаторно-курортным комплексам в целях сохранения рабочих мест.

Также РСТ предлагает включить в перечень системообразующих организаций российской экономики предприятия, управляющие крупнейшими сетями гостиниц и санаторно-курортных организаций, и рассмотреть возможность включения в указанный перечень таких видов деятельности, как туроператорская и турагентская.