Воспитанник московского «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет

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Воспитанник ФК «Локомотив» Иннокентий Самохвалов скончался на 23-м году жизни, говорится в сообщении на сайте столичного клуба.

Самохвалов выступал за фарм-клуб железнодорожников «Казанка» (бывший «Локомотив-2»). 20 апреля ему стало плохо во время индивидуальной тренировки, его не смогли спасти. У футболиста остались жена и сын.

«Локомотив» выразил глубокие соболезнования родным и близким Самохвалова. В клубе его знали как доброго и отзывчивого человека. Обстоятельства смерти футболиста уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве умер легендарный футболист ЦСКА Марьян Плахетко. В составе «армейцев» он становился чемпионом СССР.

Источник: https://riafan.ru/region/msk/1269524-vospitannik-moskovskogo-lokomotiva-skonchalsya-v-vozraste-22-let?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link