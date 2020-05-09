"Есть понимание того, что курортный сезон вряд ли, по-честному, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, возможен внутренний туризм — формируем свою программу", — сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в четверг.

Речь идет о региональной программе, предполагающей отдых в санаториях порядка 500 тысяч местных жителей за счет бюджета. Эту меру поддержки туротрасли Аксенов ранее анонсировал на своей странице в Facebook.

Глава Крыма призвал не строить иллюзий по поводу снятия всех ограничений. По его мнению, это возможно только после выпуска вакцины.

Наиболее пострадавшими отраслями, которые не могут быть открыты в ближайшее время, Аксенов назвал курортную сферу и общепит. Власти республики разрабатывают для них дополнительные меры поддержки.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей была введена 3 апреля и продлена до 11 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 168 человек, один пациент умер.

Как сообщалось, бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.