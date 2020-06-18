Догузова: необходимо смягчать требования по дезинфекции, которые дорого обходятся отелям

/Спорт и туризм/

Некоторые профилактические меры в санаториях и отелях могут надолго сохраниться и после пандемии коронавируса, однако ряд требований по дорогостоящей дезинфекции объектов стоит смягчить, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Регулярная дезинфекция, проветривание – это неплохо и в обычной жизни, и есть смысл оставить их на довольно длительное время. Другое дело – рециркуляторы воздуха в объектах размещения, они достаточно дорогие – вот какие-то дорогие вещи для бизнеса со временем должны уходить. То же самое касается рекомендаций, например, по предоставлению справок, они должны смягчаться», сказала она в интервью телеканалу РБК.

По словам Догузовой, безопасность людей в этой ситуации стоит на первом месте, поэтому нет смысла игнорировать рекомендации Роспотребнадзора, которые направлены на минимизацию рисков заражения.

Как сообщалось, Роспотребнадзор выпустил разные рекомендации по работе в условиях пандемии для санаториев и отелей. Требования для санаториев гораздо строже, среди наиболее тяжело выполнимых – тестирование всего персонала на коронавирус каждую неделю и обязательные справки об отсутствии вируса и отсутствии контактов с заболевшими для всех клиентов. Кроме того, гостиницы, санатории и другие объекты должны быть оборудованы рециркуляторами, санитайзерами и другими приборами для очистки воздуха и дезинфекции поверхностей.

Источник: https://tourism.interfax.ru/