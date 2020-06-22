Кипр не будет требовать у иностранных туристов справку об отсутствии коронавируса

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Власти Кипра решили, что больше не будут требовать у прибывающих в страну иностранных туристов справку об отсутствии заражения коронавирусом, пишет в воскресенье газета The Guardian

До сих пор туристы должны были предоставлять справку об отсутствии коронавируса, полученную максимум за 72 часа до прибытия на Кипр.

Теперь же в министерстве туризма Кипра решили отказаться от этой схемы и ограничиться проверкой на вирус некоторой части прибывающих туристов. The Guardian отмечает, что эта проверка коснется 15% из иностранцев, прибывающих в страну.

Согласно оценкам, на отдых на Кипр в ближайшие недели ежедневно будет прибывать по 1,5 тыс. иностранных туристов.

Ранее власти острова заверяли, что, если на их территории иностранный отдыхающий заболеет коронавирусом, то они возьмут на себя все расходы, связанные с лечением.

Экономика Кипра очень зависит от иностранного туризма, ежегодно остров посещают около 4 млн туристов при населении в 700 тыс. человек. Российские туристы занимают второе место по численности на Кипре, в 2019 году его посетили почти 800 тыс. граждан РФ. Россиян опережают лишь британцы — в 2019 году на Кипре побывало более 1,3 млн граждан Великобритании.

Источник: https://tourism.interfax.ru/