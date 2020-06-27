Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

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Россия окажется в числе последних стран, куда Финляндия разрешит туристические поездки, заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России оценивается как серьезная: в стране официально зафиксировано около 600 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Россия окажется в числе последних стран, куда будут разрешены туристические поездки", — цитирует ее финская государственная телерадиокомпания Yle.

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. Финляндия на уровне ЕС рассмотрит, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону.

"Правительство постоянно следит за происходящим. Ситуацию на западной границе также нельзя назвать радужной. Так, из коммуны Ялливаара в шведской Лапландии сообщают, что вирус там распространяется бесконтрольно", — сказала Охисало.

В понедельник генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновило прием документов на некоторые типы виз, туристической среди них нет.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии намерено сохранить ограничения на границе с Россией, введенные из-за коронавируса, как минимум до 14 июля.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/