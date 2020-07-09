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Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в РФ может быть принят уже в этом году

Ростуризм ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", документ может быть принят до конца года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

"По поручению руководства страны ведется работа над формированием национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Рассчитываем, что документ будет принят до конца года", — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

Догузова подчеркнула, что туризм — важная и очень перспективная отрасль экономики, дающая большой синергетический эффект.

"Это и повышение занятости, отдых и оздоровление наших граждан, развитие регионов, знание культуры и истории страны, приток инвестиций, имидж страны в мире, чистый несырьевой экспорт, а также прямое и косвенное влияние — на десятки смежных отраслей", — заключила она.

Руководство деятельностью Ростуризма в начале июня перешло правительству РФ. Ростуризму передали функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, которые прежде осуществляло министерство экономического развития.

Источник: https://tourism.interfax.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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