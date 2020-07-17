"Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран: при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную форму; в течение 3-х календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус; на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в отношении всех прибывших российских и иностранных граждан заполненные анкеты в суточный срок передаются в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.

"Роспотребнадзор просит обратить внимание, что изоляция лиц, прибывающих и прибывших из иностранных государств вывозными рейсами остается в силе. В отношении данной категории лиц организуется комплекс профилактических мероприятий", — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор сохранит 14-дневный режим самоизоляции по прибытию в Россию для граждан, которые прилетели в страну вывозными рейсами. Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для иностранцев, которые прибыли в Россию для работы.

Между тем, 15 июля в силу вступило постановление об альтернативе самоизоляции. Согласно ему, если ранее двухнедельная самоизоляция была обязательной для всех прибывающих, то теперь она не применяется, если прилетающий гражданин РФ или иностранный гражданин будут иметь на руках отрицательные тесты на COVID-19.

Иностранцы могут предоставить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии (документ может быть написан на русском или на английском языке). Если результатов нет, иностранному гражданину в течение трех дней нужно будет платно сдать тест ПЦР в России.

Граждане РФ при прибытии из-за рубежа могут либо сдать тест так же, как иностранцы — за рубежом, либо сдать тест в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать самоизоляцию.

При этом по решению конкретной авиакомпании иностранные граждане могут не допускаться на борт воздушного судна при полете в Россию без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19.