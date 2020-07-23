Лето будет: расходы россиян на туризм вернулись к уровню прошлого года

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Россияне решили не отменять летние отпуска из-за ограничений и закрытия границ. В июле расходы клиентов банков на туризм достигли и даже превысили значения прошлого года, выяснили в ВТБ. Регионами-лидерами по объему трат на гостиницы, рестораны и турагентства стали Москва, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал. При этом в банке предложили способ сэкономить на путешествиях: банк запустил новую Travel-карту для клиентов сегмента «Привилегия».

Еще в июне расходы на путешествия были в 1,5 раза меньше, чем в том же месяце прошлого года. Но уже в первую половину июля, по данным ВТБ, россияне потратили 2,5 млрд на оплату сервисов и услуг, связанных с путешествиями.

Наибольший рост показал сегмент проката автомобилей, сообщают в банке. Особенно это услуга востребована Краснодарском крае, Москве, Калининградской области и на Байкале. При этом средний чек на аренду транспорта в Краснодарском крае составил 23 тысяч рублей – это самый высокий показатель. В Москве прокат авто обходился в среднем в 16 тысяч рублей, в Петербурге – в 12 тысяч рублей. Дешевле всего арендовать машину в Калининграде (10 тысяч рублей).

Аналитики зафиксировали, что в отдельных регионах расходы на туризм заметно выросли. Например, в 3,5 раза больше туристы стали тратить на отели в Ленинградской области. Вдвое увеличилась оплата гостиниц в Краснодарском крае. Замечен и прирост эквайринговых операций по оплате отелей в Калининградской области, Алтайском крае, Татарстане и Нижегородской области. Единственным регионом, в котором вырос оборот турагентств в этом году, стала Карелия. В целом по стране турфирмы пока не вернули прежние объемы прибыли – расходы на подбор туров уступают прошлогодним на 20%.

«В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета, – отмечает руководитель департамента эквайринга Банка ВТБ (ПАО) Алексей Киричек, – при этом многие россияне предпочитают организовывать свой отпуск самостоятельно, о чем говорит рост трат на бронирование гостиниц и прокат авто при одновременном снижении объема затрат на турагентства. Мы видим,что для жителей центральной России нынешний год стал отличной возможностью осуществить давно планируемые путешествия в отдаленные регионы – на Байкал, Алтай, в Карелию. Кроме того, по данным агентств, с которыми мы работаем, в этом году россияне все чаще выбирают отдых на отечественных курортах - в Сочи, Адлере, Анапе, Крыму, что в целом характерно для летнего сезона».

Вместе с тем, ВТБ сообщил о запуске Travel-карты для клиентов сегмента «Привилегия». «Средние траты клиента из сегмента «Привилегия» составляют в среднем 150 тыс. рублей в месяц, а это значит, что в год человек может получать 54 тыс. рублей в качестве кешбэка – милями по новой карте. При этом в отличие от других программ лояльности на рынке мы даем возможность максимально гибко использовать мили, не ограничивая их обмен на товары и сервисы для путешествий. Это особенно актуально в текущем году», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ.

Источник: https://www.mk.ru/economics/