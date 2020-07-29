С начала года Кубань посетили более трех миллионов человек

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С начала года Краснодарский край посетили более трех миллионов человек, из них почти два миллиона – с 1 июня, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

– Конечно, мы привыкли видеть другие цифры, но пандемия внесла свои коррективы. Весной нам пришлось фактически закрыть курорты, – отметил глава региона.

Сейчас туристов принимают более чем в четырех тысячах отелей и гостиниц, работают пляжи и объекты турпоказа, возобновились экскурсии, уточнили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Кондратьев назвал внутренний туризм одной из опорных отраслей в экономике края. Он подчеркнул, что регион продолжает разрабатывать очередной пакет антикризисных мер, а также поблагодарил федеральную власть за оказанные меры поддержки и развития отрасли.

Источник: https://kuban.mk.ru/