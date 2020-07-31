"ERV признает инфекцию COVID-19 как заболевание, представляющее опасность для окружающих. Любая наша медицинская программа покрывает расходы на амбулаторное и стационарное лечение при заболевании COVID-19 в пределах всей страховой суммы, в том числе медико-транспортные расходы, эвакуацию и репатриацию", — рассказали в ERV.

При необходимости нахождения застрахованного на карантине после лечения возмещаются расходы на проживание (в пределах лимита 300 USD/EUR) и обратные авиабилеты (если рейс пропущен). Также компания компенсирует расходы на обратный авиабилет для одного сопровождающего, если будет такая необходимость по медицинским показаниям.

"Случай не признается страховым, если турист находится на карантине/изоляции, но коронавирусная инфекция у него не выявлена. Тем не менее, если в этот период у него заболит зуб, возникнет пищевое отравление, будет получена травма, страховая компания возместит ему расходы на лечение в пределах установленной суммы", — отметили в ERV.

В свою очередь страховыми случаями по риску отмены поездки признаются как экстренная госпитализация и амбулаторное лечение при выявлении COVID-19 до начала поездки, так и пребывание на карантине после лечения застрахованного или его близких родственников.

В страховой компании подчеркнули, что прекращение транспортного сообщения не является страховым событием.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в среду посоветовала россиянам обязательно оформлять страховки при поездках за рубеж, покрывающие лечение от коронавируса.