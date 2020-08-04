Туроператоры ожидают высокого спроса на Абхазию из-за привлекательных цен

/Спорт и туризм/

Туры в Абхазию вышли на пик популярности у россиян благодаря привлекательным ценам и наличию в стране множества свободных вариантов размещения, сообщила порталу Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Направление открылось очень вовремя, отели Сочи в августе фактически распроданы. А в Абхазии цены хорошие, не перегретые, как уже на многих российских курортах, и большое количество востребованного бюджетного размещения. Так что неудивительно, что продажи Абхазии у некоторых туроператоров сейчас серьезно опережают и Турцию, и Россию", — рассказала она.

По мнению Тюриной, Абхазия будет лидировать у туроператоров всю неделю. В пользу направления работает и отложенный спрос – те, кто хотел поехать в мае-июне, перенесли поездки. И есть немало туристов, которые ждали именно Абхазии.

Она добавила, что туристы готовы ехать в Абхазию не только из ближайших к ней регионов России, но и из Москвы, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Тюмени.

"Сейчас Абхазия предлагает очень хорошие цены. Но все будет зависеть от динамики спроса. Если она сохранится, можно ожидать их повышения в наиболее востребованных отелях и пансионатах", — отметила эксперт.

По ее словам, препятствием для посещения Абхазии может стать недостаток качественных отелей 4-5*, которые стали очень востребованы после пандемии.

Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров из Краснодарского края в Абхазию по "единому" билету возобновятся с 5 августа. Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять абхазских городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

С 1 августа россияне могут свободно въезжать в Абхазию без справок и тестирования на COVID-19.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ