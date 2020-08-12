Таиланд может не открыться для иностранных туристов до 2021 года

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В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) заявили, что границы страны могут остаться закрытыми для туристов вплоть до 2021 года, поскольку власти королевства опасаются нового витка пандемии в результате завоза коронавируса, сообщает портал TTG Asia.

«Заместитель руководителя ТАТ Чаттан Кунджара На Аюдхья отметил, что пока нет никакой информации о сроках открытия границ Таиланда. По его словам, власти королевства очень осторожно подходят к этому вопросу, и нет никаких предпосылок к открытию страны для иностранных туристов в этом году», — пишет издание.

Как отметил Аюдхья, такая неопределенность и отдаленная перспектива запуска туризма оказывает сильное давление на отрасль. «Обычно Рождество – это высокий сезон, который сейчас находится под угрозой. Также опасения вызывает китайский Новый год в феврале», — пояснил он.

Власти Таиланда приостановили переговоры о создании безопасных «туристических коридоров» из-за выявления новых случаев заражения коронавирусом в странах, которые, казалось бы, побороли пандемию, например, Вьетнаме.

Между тем, Таиланд постепенно расширяет перечень категорий граждан, которые могут посетить страну. Среди них – дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров, при этом им придется пройти 14-дневный карантин.

«Также обсуждаются планы по созданию локальных «туристических коридоров», когда туристы из ряда стран, выбранных правительством, могут отправиться на 30-дневный отдых, например, на Пхукет или Самуи. Но пока власти следят за обстановкой среди тех групп, которым уже разрешен въезд», — сказал Аюдхья.

Как сообщает TTG Asia, в стране активно разрабатываются меры поддержки туризма в условиях закрытых границ. Ассоциация турагентств королевства предложила правительству новый план Safe and Sealed по восстановлению въездного туризма в четвертом квартале 2020 года. Согласно плану, допуск на таиландские курорты получат только туристы из городов мира, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом в течение предыдущего месяца, а их путешествие будет организовано строго в рамках тура. Предполагается, что турист должен будет предъявить страховку и отрицательный результат анализа на COVID-19, сделанный за 72 часа до поездки, а также сдать ПЦР-тест по прибытии.

«Схема разработана для того, чтобы помочь туристическим компаниям Таиланда выжить и избежать массовых сокращений сотрудников в этом году, если границы так и останутся закрытыми. Новый план позволит привлечь не менее полумиллиона иностранных туристов, а доходы составят $1,6 млрд», — пишет портал.

По словам руководителя ТАТ Ютасака Супасорна, до пандемии в туризме работало 4 млн человек, но из-за падения доходов в последние полгода число людей, оставшихся без работы, может вырасти до 2,5 млн.

Источник: https://tourism.interfax.ru/