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На время "Формулы-1" в Сочи пустят дополнительные "Ласточки"

На время гран-при "Формулы-1" в Сочи, который будет проводиться с 24 по 27 сентября, к городу пустят дополнительные "Ласточки".

Данное решение обговорили на заседании оргкомитета региона по подготовке и проведению соревнований. С учётом нагрузок также планируется выпустить дополнительные автобусы на городские маршруты, — сообщает пресс-служба администрации края.

Как писал ранее "МК на Кубани", на гонках "Формулы-1" в Сочи выступит певица Земфира. Её концерт запланирован на 26 сентября.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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