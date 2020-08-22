Емельяненко воспитал чемпиона: Немков жестко нокаутировал Бейдера

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В Анкасвилле (США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 244. В главном поединке шоу россиянин Вадим Немков катком проехался по чемпиону из США Райану Бейдеру.

Мало кто верил, что россиянину удастся победить более опытного Бейдера, который считался лучшим грэпплером в Bellator. Все помнят, как в прошлом году американец за 35 секунд победил Федора Емельяненко в финале Гран-при тяжеловесов. Ни о каком реванше речи не было, но Последний император наше способ, как поквитаться.

Немков заслужил титульный бой, одержав четыре победы в промоушене, в том числе над тремя бывшими обладателями поясов. А вот Бейдер последний раз защищал свой титул в полутяжелом дивизионе три года назад. Тогда он техническим нокаутом во втором раунде победил Линтона Васселла. После этого Райан дрался уже только в тяжелом весе.

За Вадима было очень тревожно до тех пор, пока он не нанес первый удар. А это случилось на первых секундах поединка. Сразу стало понятно, что Немков зашел в клетку не обороняться от тейкдаунов и не терпеть таскания по настилу — он вышел, чтобы бить, бить жестко и точно. В первом раунде он нанес несколько мощнейших лоукиков, и было заметно, что Бейдера это сбивало с толку. В середине раунда Райан перевел бой в партер, где сделать ничего не смог. Мало того, у него был шанс попасться на болевой прием от россиянина. В стойке же Немков превосходил его во всех компонентах.

Все закончилось во втором раунде, когда Вадим четко попал хайкиком в голову. Бейдер рухнул на настил. Россиянин ринулся добивать: он вкалачивал голову Райана в настил, но судья не спешил останавливать схватку. Чемпион три раза пытался встать, но каждый раз россиянин гасил все его начинания сумасшедшими по силе ударами. Судья поняв, что американец неприлично много пропустил и бездействовал, остановил схватку.

Улыбка Федора Емельяненко, который секундировал в углу, была заметна даже через медицинскую маску. Немков победил техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

«Задача на бой – заставить его работать вторым номером. - сказал Немков после победы. - Тогда он теряется, когда его атакуют и бьют. Это был мой план, я его придерживался. После того, как я попал ногой в голову, начал его добивать. Удивился, что судья не остановил схватку сразу же. Я уронил его на настил три раза, но в итоге победил. Для России я сотворил маленькую историю. Возможно, сегодня дрались два сильнейших бойца в мире в этой весовой категории. Да, есть ребята в UFC, но чувствую, что я – лучший боец в мире в этой весовой категории».

Вадим Немков стал пятым бойцом из России, который выигрывал пояс чемпиона в промоушене. Ранее титулами владели Александр Волков, Виталий Минаков, Александр Шлеменко и Андрей Корешков.

Bellator 244: все результаты турнира

1. Лукас Бреннан (США, 3-0) победил Уилла Смита (США, 3-2) техническим нокаутом во втором раунде

2. Кристофер Гонсалес (США, 5-0) победил Владимира Токова (Россия, 5-1) раздельным решением судей

3. Джон де Жезус (США, 11-8) победил Владислава Парубченко (Украина, 15-2) единогласным решением судей

4. Вебер Алмейда (Бразилия, 4-0) победил Салима Мухидинова (Таджикистан, 7-5) техническим нокаутом в первом раунде

5. Джош Хилл (Канада, 20-3) победил Эрика Переза (Мексика, 19-8) единогласным решением судей

6. Сидни Аутлоу (США, 15-4) победил Адама Пикколотти (США, 12-4) раздельным решением судей

7. Ярослав Амосов (Украина, 24-0) победил Марка Леммингера (США, 11-2) техническим нокаутом в первом раунде

8. Джон Солтер (США, 18-4) победил Эндрю Капела (США, 15-7) сабмишеном в третьем раунде

9. Валентин Молдавский (Россия, 10-1) победил Роя Нельсона (США, 23-19) единогласным решением судей

10. Джулия Бадд (Канада, 14-3) победила Джесси Мили (США, 9-4) единогласным решением судей

11. Вадим Немков (Россия, 12-2) победил Райана Бейдера (США, 27-6) техническим нокаутом во втором раунде. Бой за титул Bellator в полутяжелом весе

Источник: https://www.mk.ru/