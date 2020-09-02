Успеть за 14 дней. Греция открывает границы

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Открытие Греции – хорошая, но запоздалая новость, рассказал в интервью радио Sputnik член Президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

По его словам, 7 сентября – это начало низкого купального сезона, а Греция у россиян ассоциируется, прежде всего, со страной для купания.

Греция открывает границы для граждан России. С 7 сентября в страну смогут въезжать 500 человек в неделю. Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

"Греция у россиян в первую очередь ассоциируется не с экскурсионной страной, а со страной для купания в июне, июле, августе и первой половине сентября. Мы не видим старта чартерных программ из России: они не разрешены до сих пор российской стороной, плюс низкий сезон, малокомфортное время для купания. Откруто только три аэропорта для россиян – Афины, Салоники и Эраклион на острове Крит. Это главные три аэропорта, куда прилетали россияне в прошлом году. Разрешено пребывать до 14 дней – 90% россиян в прошлом году приезжало именно на этот срок. Должна быть справка на английском языке об отсутствии COVID-19, cвежая, не старше 72 часов. Это хорошее начало, будем ждать прямых рейсов уже в следующем году", – сказал Алексан Мкртчян.

В сентябре и октябре стоит ждать открытия границ с другими странами, отмеитл эксперт.

"Мы ждем уже в сентябре открытие границ с Белоруссией, с Арменией, с Киргизией, Казахстаном. В октябре ждем открытия границ с Мальдивами и с Эмиратами, то есть процесс будет потихоньку идти. Тайная мечта всех россиян в этом году – скорейшее открытие границы с Таиланда, особенно этого хотят жители Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ближайшие полгода-год будет неудобство именно по каким-то справкам, бумагам, к этому нужно привыкнуть и относиться нормально", – считает Алексан Мкртчян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/