В понедельник Греция открыла границы для российских туристов. Въезд возможен через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона при наличии ПЦР-теста на коронавирус и брони отеля. На первом этапе Греция сможет принять не более 500 россиян в неделю.

"У нас был шквал обращений от турагентств после того, как стало известно о готовности Греции принимать российских туристов. Но все они ждут возобновления прямого авиасообщения, на перекладных никто ехать не хочет. Греки разрешили въезд с сегодняшнего дня даже через третьи страны, но пока нет прямого авиасообщения, говорить о потоке туристов преждевременно. Как только будет достигнуто соглашение между Грецией и РФ и будут сделаны первые заявления, с какого числа возобновится авиасообщение, тогда уже можно будет говорить о турпотоке и спросе на путешествия в страну", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель туроператора "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди.

По его словам, турпоток из России в Грецию сейчас минимальный, в страну едут лишь определенные категории граждан с целью лечения, обучения или работы.

В свою очередь, в компании TEZ Tour порталу "Интерфакс-Туризм" заявили, что продажа турпакетов в Грецию приостановлена, однако и заявок на приобретение наземного обслуживания в Греции (отель, экскурсии) не наблюдается.

"Решение об открытии границ и возобновлении авиасообщения принято Грецией в одностороннем порядке, разрешения на выезд по направлению со стороны российского правительства на данный момент нет. В сложившихся условиях реализация турпакетов на сезон 2020 года приостановлена, однако забронировать туры можно на лето 2021 года", — пояснил управляющий директор TEZ Tour Греция Димитрис Харитидис.

Между тем, как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" источник, близкий к авиационным кругам, речи о возможных переговорах между Россией и Грецией по поводу возобновления авиасообщения также пока не идет.

"По идее, в связи с новыми мерами, которые намерена принять Еврокомиссия, Греция вообще не имеет права принимать граждан РФ. Но рейсов и так нет, о переговорах по возобновлению авиасообщения между этими странами речи не идет. То есть Россия готова запускать рейсы по принципу взаимности, греки изъявили желание, но наша страна пока молчит. Решение об открытии воздушного сообщения принимает российский оперштаб на основе оценки эпидемиологической ситуации", — пояснил он.

Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести единые правила въезда иностранцев по принципу светофора, согласно которым страны будут разделены на красную, оранжевую, зеленую, а также серую зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

По словам источника, страны Шенгенского соглашения – это общее пространство, поэтому не понятно, как будет действовать страна, если рекомендации Еврокомиссии будут приняты, ведь Евросоюз пока закрыт для россиян, за исключением Швейцарии.

В настоящее время из России в Грецию можно вылететь со стыковкой в Лондоне, рейсы на греческие курорты выполняет авиакомпания British Airways, а также лоукостеры Wizz Air и EasyJet.

Для въезда в Грецию помимо ПЦР-теста путешественникам необходимо заранее заполнить электронную форму PLF (passenger locator form) с указанием предыдущих поездок в страну, адреса и срока пребывания в Греции и получить на электронную почту подтверждение с QR-кодом. Этот код на экране мобильного телефона или в распечатанном виде нужно будет предъявить при въезде в страну. В аэропортах туристов также могут выборочно тестировать на коронавирус.