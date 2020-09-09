«Тамбов» испытывает финансовые проблемы с июня

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По информации «РБ-Спорт» , финансовые проблемы «Тамбова» начались еще в июне.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» опубликовало письмо 13 футболистов «Тамбова» на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и заявление на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой. Игроки просят погасить долги по зарплате за июнь, июль и август текущего года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона 2019/20. В случае непогашения задолженностей до 11 сентября они пригрозили остановить тренировочный процесс и бойкотировать ближайший матч с «Уфой», который состоится 12 сентября.

По нашим данным, футболисты жалуются на задержки по зарплате не впервые. Перед матчем с ЦСКА, который состоялся 15 августа, они также написали письмо руководству клуба и региона. Тогда региональное правительство заверило игроков, что задолженности будут погашены. Частичные выплаты были произведены, но большинство денег так и не получило.

Источник «РБ-Спорт» сообщил, что проблемы «Тамбова» возникли еще в середине июня. Тогда клуб получил последние выплаты за прошлый сезон. После этого область не выделила клубу ни рубля.

В прошлом сезоне РПЛ «Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. По итогам шести туров текущего сезона команда занимает также 14-ю строчку с 4 очками.

Источник: РБ-Спорт