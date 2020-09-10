Игнатов уйдет в аренду — или в «Химки», или в «Уфу»

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов будет отдан в аренду в текущее трансферное окно.

Интерес к футболисту проявляют подмосковные «Химки» — на матче «Спартака-2» сегодня присутствовал спортивный директор подмосковного клуба Сергей Егоров.

Вторым вариантом продолжения карьеры 20-летнего Игнатова, около месяца назад продлившего контракт с красно-белыми, является «Уфа».

В текущем первенстве ФНЛ Игнатов провел 8 матчей, в которых забил три гола.

Источник: РБ-Спорт