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Игнатов уйдет в аренду — или в «Химки», или в «Уфу»
По информации «РБ-Спорт», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов будет отдан в аренду в текущее трансферное окно.
Интерес к футболисту проявляют подмосковные «Химки» — на матче «Спартака-2» сегодня присутствовал спортивный директор подмосковного клуба Сергей Егоров.
Вторым вариантом продолжения карьеры 20-летнего Игнатова, около месяца назад продлившего контракт с красно-белыми, является «Уфа».
В текущем первенстве ФНЛ Игнатов провел 8 матчей, в которых забил три гола.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм