Клубы РПЛ приняли новый устав организации. По нему президента лиги можно поменять голосованием

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По данным «РБ-Спорт», на сегодняшнем общем собрании в РПЛ клубы проголосовали за новый устав организации.

В Уставе содержатся изменения, которые в начале этого года после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента лиги рекомендовал внести РФС.

В то же время в Уставе остался пункт, позволяющий клубам поменять президента лиги голосованием.

Вот как пункт выглядит сейчас:

«Президент досрочно прекращает свои полномочия в случае

по решению Общего собрания Членов Премьер-Лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа Членов Премьер–Лиги;

установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер — Лиге;

признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;

личной просьбы об отставке».

Ранее при подготовке проекта Устава по таинственной причине в текст проекта документа были внесены изенения, и он стал выглядеть следующим образом: «Президент досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания Членов Премьер-Лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа Членов Премьер–Лиги в случаях:

установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер-Лиге;

признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;

личного заявления».

Впоследствии пункт о смене президента вернулся к исходному варианту.

Источник: РБ-Спорт