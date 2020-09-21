Клубы РПЛ приняли новый устав организации. По нему президента лиги можно поменять голосованием
По данным «РБ-Спорт», на сегодняшнем общем собрании в РПЛ клубы проголосовали за новый устав организации.
В Уставе содержатся изменения, которые в начале этого года после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента лиги рекомендовал внести РФС.
В то же время в Уставе остался пункт, позволяющий клубам поменять президента лиги голосованием.
Вот как пункт выглядит сейчас:
«Президент досрочно прекращает свои полномочия в случае
- по решению Общего собрания Членов Премьер-Лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа Членов Премьер–Лиги;
- установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер — Лиге;
- признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;
- личной просьбы об отставке».
Ранее при подготовке проекта Устава по таинственной причине в текст проекта документа были внесены изенения, и он стал выглядеть следующим образом: «Президент досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания Членов Премьер-Лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа Членов Премьер–Лиги в случаях:
- установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер-Лиге;
- признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;
- личного заявления».
Впоследствии пункт о смене президента вернулся к исходному варианту.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм