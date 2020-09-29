/Спорт и туризм/

Кубанские акробаты завоевали больше всего наград на всероссийских соревнованиях

Представители Краснодарского края выступили на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике в Туапсинском районе.

Как сообщает региональная администрация, кубанские спортсмены заработали больше всего наград и заняли первое место в турнирной таблице. Второе место по количеству медалей досталось Ростовской области, на третьей позиции расположились спортсмены из Татарстана.

Турнир памяти заслуженного тренера СССР Казаджиева собрал лучших акробатов со всей России. В общей сложности за медали боролись спортсмены из 12 регионов страны. В минспорта Кубани рассказали, что состязания прошли в безопасном режиме, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, актуальных в условиях пандемии коронавируса.

Источник: https://kuban.mk.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Глава ООН заявил о наступлении «ужасающей вехи» пандемии коронавируса

Прибыль российских банкиров выросла на треть на фоне беднеющих граждан

В России выявили 8,2 тысячи новых случаев коронавируса

Эксперты выяснили желаемый уровень заработка россиян

«Деловая Россия»: к возвращению ограничений никто не готов